75e anniversaire de la Torpille de St-Yvon

Présentation du

président d’honneur

Originaire de Rivière-au-Renard, M. Boulay est à l’image de tous ces gaspésiens qui doivent, souvent à contrecœur, s’exiler pour aire des études supérieures. Mais, il rêvait de revenir dans sa Gaspésie, région la plus proche du paradis, selon lui. Et il revint pour notre plus grand bien.

À sa sortie de l’université, LM Wind Power l’a recruté pour travailler à la construction et à la formation de tous les nouveaux employés à titre de coordonnateur de l’ingénierie. Les membres du Créneau éolien Accord l’ont élu à l’unanimité au poste de président. Il est directeur de production. À ce titre, il réduit considérablement le cycle manufacturier de production d’une pale, en plus de lancer la production d’un nouveau modèle de pale. Avec persévérance et ténacité, il orchestre une relance de l’usine qui lui permettra de faire sa marque à travers le groupe de l’usine LM.

Il a grandi dans une famille typiquement gaspésienne comptant pas moins de soixante personnes et dont nous connaissons un patriarche, M. Rock Côté. Marié, père de trois petites filles, c’est avec joie que je vous présente le président d’honneur des fêtes du 75e de la torpille de St-Yvon, M. Alexandre Boulay.

( photo : Laurence Beaudoin, présidente du Comité et Alexandre Boulay. président d’honneur ) crédit-photo : Journal Le Phare

Lancement de la programmation